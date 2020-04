Coronavirus: Louvain envisage de mobiliser les hôtels et halls sportifs en cas de surcapacité

Immersion avec le personnel soignant en zone Covid-19 à l'hôpital Erasme - JT 19h30 - 01/04/2020 C'est une immersion que nous vous proposons à présent. On va se rendre au cœur des unités covid-19 de l'hôpital Erasme à Bruxelles. Depuis plus de 2 semaines, les infirmières et infirmiers ainsi que les médecins et tout le monde médical, se battent pour la santé des patients. Vous allez le voir, la fatigue est là, mais l'espoir de sauver le plus vies possibles triomphe tous les jours.