Coronavirus: les Rencontres Théâtre Jeune Public auront finalement lieu en novembre à Liège

Les Rencontres Théâtre Jeune Public se dérouleront exceptionnellement durant la première quinzaine de novembre, au centre de Liège, a annoncé lundi la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard.

La Province de Liège et la Fédération Wallonie-Bruxelles, en concertation avec la Chambre du théâtre enfance et jeunesse (CTEJ) et l'Association des programmateurs professionnels (AssProPro), sont parvenues à une solution afin que ces rencontres, qui se tiennent habituellement à Huy au mois d'août, aient tout de même lieu cette année, malgré les contraintes sanitaires liées à la crise du coronavirus, a souligné la ministre.

"Il s'agissait d'un enjeu primordial pour tout le secteur du théâtre enfance et jeunesse en termes de visibilité des compagnies et de mise en marché des spectacles. Il était donc important d'aboutir à une solution qui réponde un maximum aux attentes de l'ensemble des acteurs impliqués", a-t-elle précisé.

Enfin, le nombre de places étant limité et les candidatures nombreuses, la CTEJ a offert de pouvoir consacrer sa programmation dans le cadre de 'Noël au Théâtre' aux spectacles qui n'auraient pas pu être visionnés durant les Rencontres.