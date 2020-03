Coronavirus: les recyparcs de toute la Wallonie fermés jusqu'à nouvel ordre

Les recyparcs de toute la Wallonie sont fermés à partir de ce mercredi 18 mars et jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, il est signalé à la population que la présence éventuelle de préposés dans les recyparcs ne signifie pas qu’ils sont ouverts. Les équipes de différentes régions telles que celles de Tibi ou Hygea continuent à assurer les collectes en porte-à-porte dans l’intérêt des citoyens. Des mesures de prévention renforcées ont été prises, tant pour la sécurité du personnel que pour celle des citoyens.



Cette décision de la Ministre wallonne en charge de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), fait suite aux nouvelles directives du Conseil National de Sécurité prises mardi soir.



Les missions de salubrité publique que sont la collecte des déchets en porte-à-porte ou la propreté dans l’espace public sont reconnues comme des missions essentielles pour éviter que la crise sanitaire se développe d'une autre manière.



Par ailleurs, les différentes entreprises de collecte et ramassage de déchets rappellent que les mouchoirs en papier, les essuies-tout et les serviettes en papier souillés ne peuvent pas être jetés dans les papiers-cartons. Les mouchoirs en papiers souillés doivent impérativement être jetés dans les sacs de déchets ménagers ou de déchets organiques selon la commune où vous habitez.