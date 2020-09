Coronavirus : les "oubliés de la crise" manifestent sur les routes et à Namur

Des représentants des forains, du secteur de l’événementiel ou encore du monde de la nuit organisent des cortèges sur les routes ce mercredi matin aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles, avant un rassemblement prévu à Namur à 10h00.

Ils dénoncent une situation intenable pour les indépendants, le secteur de l’événementiel, et une réalité à deux vitesses. Ils donnent comme exemple les stades de foot et posent la question : "Pourquoi peut-on se réunir à 10.000 dans un stade, mais le traiteur ou l’organisateur d’événements, lui, n’a droit qu’à quelques centaines de personnes ?"

"Dans la mouise totale !"

Avec les restrictions, quasiment tous les événements sont annulés. Pas de travail. Et de facto, pour de nombreuses personnes de l’événementiel, pas de rentrée financière.

"La réalité ? C’est qu’on est à l’arrêt complet depuis presque sept mois, et on ne sait pas quand on va redémarrer. On est vraiment dans la mouise totale !", explique Benoît, habituellement technicien lumière sur des concerts. "Personnellement, j’ai la chance d’avoir droit à un complément de chômage. Mais j’ai plein de collègues qui n’ont plus rien du tout, pas un centime n’est rentré depuis plus de six mois."