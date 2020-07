Coronavirus : les médecins généralistes néerlandophones de Bruxelles réclament une capacité de tests élargie

Le Cercle des médecins généralistes néerlandophones de Bruxelles (Nederlandstalige Brusselse huisartsenkring – BHAK) demande qu’une capacité de dépistage supplémentaire soit mise en place d’urgence pour les patients sans symptômes qui souhaitent se faire dépister. Actuellement, dans de nombreux cas, une ordonnance est nécessaire, mais celle-ci est trop contraignante, selon l’organisation.

Actuellement, quatre centres de testing sont opérationnels à Bruxelles, contre treize il y a quelques semaines. Ils ont été progressivement supprimés en raison du manque de fréquentation. Après consultation avec le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), un projet de création de centres locaux de dépistage dans une douzaine de communes semble maintenant sur la table. La gestion serait entre les mains des communes, ce qui signifie qu’il ne sera possible de doubler la capacité que de 2000 à 4000 tests ou plus d’ici septembre.

"Il devrait y avoir deux possibilités, d’une part les personnes présentant des symptômes sont vues par un médecin et, d’autre part, une voie réservée aux personnes qui n’ont pas de symptômes et qui peuvent être testées rapidement, par exemple parce qu’elles partent en voyage", explique Dr Vincent Janssens, médecin et président de la BHAK.

"Ces douze centres vont être ouverts trop tard. Par exemple, ils doivent simplement décider aujourd’hui de placer dix conteneurs à des endroits stratégiques et d’y tester les gens. Cela peut être fait d’ici ce week-end et c’est une solution rapide pour renforcer les capacités. À Halle, un tel conteneur a été placé sur le parking de l’hôpital", explique le Dr Janssens.