Coronavirus: les médecins généralistes de Charleroi réclament des moyens

Les médecins carolos poussent un coup de gueule ce vendredi. Dans un communiqué, publié hier, la FAGC, la Fédération des Associations de médecins Généralistes de Charleroi appellent à la mobilisation de tous ses membres pour dénoncer : "l’immobilisme affligeant de l’Etat dans la gestion du Covid-19 et le manque de moyen matériel mis à disposition de la médecine générale".

"Symboliquement, nous appelons les 430 médecins généralistes de la fédération à se rassembler à 16h à Charleroi, explique le docteur Pierre Bets, vice-président de la FAGC. Le problème principal que nous dénonçons est l’absence de matériel de base pour réaliser les frottis. On sent, chez tous les médecins généralistes, de l’inquiétude mais aussi de l’exaspération face à ce manque de moyens. Nous sommes d’accord avec le fait que nous devons être en première ligne pour éviter notamment l’engorgement des services d’urgences, mais alors il faut nous donner le matériel nécessaire."

Deux solutions proposées

Pour la fédération, il y a deux solutions pour gérer cette crise au mieux en première ligne. "Soit on fournit à tous les médecins généralistes un ou deux kits de base, poursuit Pierre Bets. Soit on met en place un dispositif qui permet aux médecins d’envoyer un patient vers un centre de crise où le patient sera pris en charge de la bonne manière, mais là aussi, nous aurons besoin de masques et de gants pour agir efficacement."

Le rassemblement est prévu vers 16h, ce vendredi après-midi devant le poste médical de garde avancé, rue Spinois à la ville haute. Certains médecins suspendront leurs consultations pour y participer, d’autres choisiront de porter un brassard noir en soutien à cette mobilisation.