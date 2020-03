Coronavirus: Les maisons de quartiers de la Ville de Bruxelles restent joignables via un numéro vert

Les seize Maisons de Quartier de la Ville de Bruxelles qui cherchent au quotidien à rompre l'isolement auxquels certain(e)s habitant(e)s sont confronté(e)s resteront fermées jusqu'au 3 avril prochain à la suite des mesures prises à l'échelon national. Toutefois, un numéro vert gratuit est disponible (0800/35550) 7 jours sur 7 et 24H/24 pour permettre de faire appel à leurs équipes d'assistants sociaux, ont indiqué lundi le bourgmestre de la Ville Philippe Close et la présidente du CPAS Karine Lalieux.

Ces équipes se relaient pour assurer une veille et un suivi social auprès de ce public, en particulier en contactant les personnes âgées fragilisées isolées. Au-delà de l'écoute et de la prodigation de conseils de prévention, elles analysent les demandes et les services possibles qui peuvent être rendus.