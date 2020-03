Coronavirus : les hôpitaux namurois ne sont pas débordés, mais se préparent à l'être

Ce lundi matin, au CHR à Namur, le calme est relatif. Car en coulisses, la direction va de réunion en réunion. Il n’y a pas de cas avéré au sein du Centre hospitalier régional. "La province de Namur n’est pas impactée comme les autres provinces de Wallonie, et certainement pas comme la Flandre. Nous avons quelques jours de délais pour nous organiser", explique Didier Decamps directeur médical du CHR Sambre et Meuse.

La situation est actuellement largement sous contrôle dans les établissements hospitaliers namurois. "Au CHR, nous n’avons aucun patient testé positif. Tous nos patients vont bien et nous n’avons eu aucun décès. Nous sommes en stand-by et nous avons préparé notre personnel à une éventuelle vague d’arrivées. Il est aussi possible d’occuper plus d’espaces si nécessaire au sein de l’institution. Nous sommes confiants", conclut Didier Decamps.

Une coordination entre les hôpitaux a été mise en place

C’est important de la préciser. Les directions des cliniques et centres hospitaliers namurois sont en contact régulier. "Ce qu’on fait, c’est que nous observons ce qui se passe dans le monde et autour de nous. La première chose à faire, c’est l’anticipation", explique Paul D’Otreppe directeur général de la Clinique Saint-Luc de Bouge. "Nous nous sommes coordonnés au niveau du réseau. Le réseau RHN, le Réseau Hospitalier Namurois, rassemble le CHR, Bouge et le CHU UCL Namur. Il y a deux à trois réunions quotidiennes sur le coronavirus au sein des hôpitaux, puis entre hôpitaux".

Actuellement, toutes les activités non urgentes ont été arrêtées. "Sur 100 patients qui sont découverts en moyenne, on en a 80 qui n’iront pas à l’hôpital. Pourquoi ? Parce qu’ils seront soignés dans le cadre d’un écartement. Il y en 15 qui iront en moyenne dans une unité "Covid" où ils seront pris en charge sans assistance particulière. Et 5% des patients seront aux soins intensifs. On pense que c’est d’ici une semaine que les patients atteints par le coronavirus devraient arriver en nombre. Mais nous seront prêts", conclut Paul D’Otreppe directeur général.