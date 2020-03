Coronavirus : les élèves de deux classes de l'École Ouverte de Lasne invités à rester chez eux

L'établissement tourne au ralenti depuis ce mardi. Les parents ont lundi en fin de journée reçu un courrier signalant que deux élèves ont possiblement été contaminés par le covid-19 et recommandant aux parents de leurs camarades de classe, la première maternelle et la cinquième primaire, de les garder à la maison pendant quatorze jours, soit la période d'incubation du virus. "On est bien conscients que cela a des implications directes et lourdes pour les familles, mais il s'agit ici de santé publique", rappelle Nicolas Maron, le directeur de l'école.

Prendre la température et protéger les grands-parents

Les deux enfants suspectés d'être porteurs du virus font partie d'une même fratrie. La semaine dernière, ils ont été en contact chez eux avec des membres de leur famille en provenance de la zone infectée, dans le nord de l'Italie. Le week-end dernier, ils ont développé des symptômes et ont été diagnostiqués comme possibles porteurs du virus. Ils ne fréquentent donc plus l'école depuis ce lundi, mais ils sont venus en classe les jours précédents. L'école a rapidement réagi en invitant les parents des élèves des deux classes concernées, à garder leurs enfants à la maison. Une décision prise après avoir pris conseil auprès d'un professionnel de la santé. "Les parents ne doivent pas encore appeler leur médecin. Ils doivent juste prendre la température de leur enfant deux fois par jour et surveiller qu'ils ne dépassent pas 37,2 degrés le matin et 37,7 le soir, recommande le directeur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il faut prendre contact avec le médecin traitant, qui fera une consultation à distance". Il est également conseillé d'éviter de demander aux grands-parents d'assurer la garde des enfants concernés, vu que les aînés sont le public le plus fragile face au coronavirus.

Une moitié des élèves présents

Toute l'école n'est pas concernée par la mesure. "D'après nos informations, les élèves qui arrivent en troisième ligne ont moins de risque d'avoir été contaminés", rassure Nicolas Maron. Il n'empêche que de nombreux parents d'élèves d'autres classes ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants à l'école ce mardi. Seule une moitié des élèves étaient présents. "Tout le monde est inquiet, c'est normal. Certains n'ont donc pas mis leurs enfants à l'école aujourd'hui. Mais les parents sont plutôt calmes et confiants dans la suite des événements", commente-t-il. Entretemps, le gouvernement fédéral a confirmé qu'il ne recommandait pas la fermeture des écoles, même celles où la présence du virus est confirmée. Combien d'élèves seront dès lors présents ce mercredi? La direction ne le sait pas, mais l'équipe pédagogique s'attelle à réfléchir à la manière d'assurer les cours à distance pendant les deux prochaines semaines, y compris pour les enfants de maternelle.