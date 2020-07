Coronavirus : les cafetiers et restaurateurs bruxellois peuvent louer du matériel événementiel inutilisé

Les cafetiers et restaurateurs bruxellois pourront louer des tables et des chaises inutilisées pour cause de suppression d’événements, à des prix préférentiels à l’asbl Rock the City jusqu’à la fin du mois de septembre, ont annoncé jeudi la secrétaire d'Etat bruxelloise à la Transition économique, Brabara Trachte (Ecolo), et l’échevine en charge des grands événements de la Ville de Bruxelles, Delphine Houba (PS).

En raison de la crise sanitaire, de nombreux événements sont annulés au cours de l’été, si bien que du matériel événementiel habituellement utilisé ne servira pas. De leur côté, les cafés et les restaurants ont rouvert leurs portes en tenant compte des contraintes rendues nécessaires par la lutte contre la propagation du COVID-19.

Des terrasses étendues

Pour répondre à ces contraintes tout en maintenant une capacité d’accueil, nombre d’entre eux ont demandé et obtenu la possibilité d’étendre leur terrasse, ce qui s’inscrit dans une logique de réappropriation de l’espace public en ville au profit des Bruxelloises et des Bruxellois.

Afin de les soutenir dans cette démarche, de diminuer leurs frais et d’éviter des achats pour un usage unique, Mme Trachte a mis sur pied un système de location du matériel public non utilisé en collaboration avec l’échevine bruxelloise Delphine Houba et l’asbl Rock the city.

Tarifs préférentiels

Les cafetiers et restaurateurs bruxellois pourront donc louer des tables et des chaises à des prix préférentiels à l’asbl Rock the City jusqu’à la fin du mois de septembre. Le paiement ne se ferait qu’après l’été, une fois le matériel rendu. Cela permettra aux cafetiers et restaurateurs d’avoir tables et chaises à leur disposition pendant l’été et de les payer une fois qu’ils auront pu en tirer un revenu. Toutes les infos pratiques sont sur le site www.rockthecity.be