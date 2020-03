Le gouvernement flamand étend gratuitement l'assurance dont jouissent les bénévoles flamands à toute personne qui met sur pied une action de solidarité afin de venir en aide à ses voisins, aux personnes âgées et vulnérables en ces temps marqués par l'épidémie de coronavirus, ont annoncé dimanche lors d'une conférence de presse le ministre-président Jan Jambon (N-VA), le ministre de l'Intégration Bart Somers et (Open Vld) et le ministre du Bien-être Wouter Beke (CD&V).