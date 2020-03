Chez Daniel Deprez et Nadine Darmont, maraîchers depuis 30 ans dans la région de Sambreville, le téléphone n’arrête pas de sonner. Dans le petit magasin, Nadine s’occupe des commandes et des clients. "On nous demande si on est ouvert, si on a du stock, si on a des légumes, du fromage, de la viande… Ça n’arrête pas". Il y a les clients habituels mais également, depuis quelques jours, de nombreux nouveaux clients, sidérés par les files des supermarchés, se tournent vers les filières plus locales.

Daniel Deprez récolte les épinards tôt le matin - © RTBF - Juliette Pitisci Cet afflux de commandes se répercute dans les champs où Daniel Deprez sème, repique et récolte sans relâche. "Sur quelques jours le travail a doublé. Si on récolte plus, on doit semer plus, tout s’enchaîne". Le constat est partout le même. "Les commandes ont doublé cette semaine" explique Benoit Dave, coordinateur de la coopérative namuroise Paysans Artisans.

Coronavirus : le succès des maraîchers - © RTBF - Juliette Pitisci Pas de problème de social distancing pour les petits producteurs. "Ils travaillent à trois ou quatre dans les champs". S’ils s’adaptent et produisent plus, cette période est toujours délicate pour les maraîchers. "On est dans l’entre-saison. La production des légumes d’hivers est presque terminée. Celle des légumes d’été va seulement démarrer, en plus avec la pluie cette année on a pris du retard. Mais ça va, il y a de quoi répondre à la demande".