Coronavirus : le réseau STIB sera réservé aux déplacements essentiels durant le week-end

L'offre de la STIB de ce week-end se concentrera sur les lignes les plus fréquentées du réseau bus, tram et métro, a annoncé ce vendredi la société de transport bruxelloise.

Le personnel de la STIB reste mobilisé afin de permettre au personnel des services de santé, des magasins d'alimentation, et d'autres services essentiels de se rendre au travail et aux personnes de faire leurs courses et de venir en aide aux personnes fragilisées dans le besoin.

La STIB rappelle que les transports publics sont réservés aux déplacements essentiels et qu'il est impératif de respecter le nombre maximal de personnes par véhicule. La couverture de l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale reste assurée mais la STIB privilégie les lignes essentielles desservant hôpitaux, lieux de soin et zones commerciales essentielles.

Certaines lignes de bus non prioritaires seront dès lors supprimées durant ce weekend, à savoir les lignes 12, 17, 20, 21, 33, 43, 45, 54, 72, 75, 76, 77 et 86. Il s'agit de lignes de dessertes locales, de lignes pour lesquelles il existe des alternatives et de lignes dont la fréquentation a fortement chuté depuis le confinement.

Pour le tram, toutes les lignes seront assurées mais les lignes les plus fréquentées comme la ligne 55 seront privilégiées en termes de fréquence.

Les quatre lignes de métro circuleront à une fréquence de 10 minutes sur les antennes périphériques et de cinq minutes sur les troncs communs du centre-ville.

