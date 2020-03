Coronavirus: le gouverneur de Namur interdit les événements couverts de plus de 1000 personnes

Coronavirus : les conseils et recommandations en Belgique - JT 19h30 - 10/03/2020 Aux grands maux les grands remèdes. Epidémie de coronavirus oblige, les rassemblements de plus de 1000 personnes en intérieur sont désormais déconseillés par nos autorités. De même, elles prônent la distanciation sociale. Entendez par là, plus de poignées de main, plus de bisous... Des précautions particulières aussi pour les personnes âgées et à risques. Voici le détails de ces conseils et recommandations officiels.