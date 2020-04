Coronavirus : le gouvernement flamand fournira des tablettes informatiques aux maisons de repos

Le gouvernement flamand a dégagé 375.000 euros pour soutenir la distribution de tablettes informatiques dans les maisons de repos afin que leurs résidents puissent entrer en contact visuel avec leurs proches, ont annoncé vendredi les ministres de la Santé Wouter Beke et des Affaires intérieures Bart Somers.

Cette mesure vise à lutter contre la solitude des personnes âgées confinées dans ces institutions fermées aux visiteurs en raison de la crise du coronavirus.

"Les tablettes seront fournies avec des manuels simples, une aide téléphonique et une boîte mails afin que les résidents aient besoin d'aussi peu d'assistance que possible pour visualiser et écouter le message numérique de leurs proches. Ce n'est pas la même chose qu'une vraie visite, mais de cette façon, nous essayons de lutter autant que possible contre la solitude des résidents, sans mettre en danger leur santé ni celle du personnel", expliquent MM Beke (CD&V) et Somers (Opel Vld) dans un communiqué.

L'initiative vient de la multinationale Deloitte (consultance), de l'entreprise sociale Close The Gap (lutte contre la fracture numérique) et de l'université VUB. Des tablettes déjà utilisées seront remises à jour et d'autres seront achetées neuves. Les citoyens, eux, peuvent participer via le site www.virtualhugs.net.