Coronavirus : le cri de détresse des médecins-chefs des hôpitaux des provinces de Brabant wallon, Hainaut et Namur

Dans cet appel au monde politique, les médecins mettent en garde contre le danger que représente l’insuffisance des moyens dont ils disposent pour faire face à la deuxième vague de la pandémie. Les signataires notent dans leur communiqué que les hôpitaux et leur personnel ne parviennent pas "à poursuivre les soins adéquats, qualitatifs et éthiques, non seulement aux patients atteints d’une infection à Covid-19, mais aussi à tous les autres patients, conformément à leur mission". Et d’en tirer une conclusion alarmante : "Actuellement, nos hôpitaux ne sont plus en capacité de soigner tous les patients".

Des soins typiques d’une médecine de catastrophe

Une situation bien expliquée par le docteur Xavier Muschart, médecin-chef du CHU UCL Namur et signataire de la lettre ouverte : "Pour le moment, nous arrivons à éviter une situation encore plus chaotique grâce à la mobilisation du personnel soignant, mais la situation est extrêmement préoccupante. Les soins idéaux, de qualité, ne sont pas réalisables pour différentes raisons, comme le manque de personnel ou de matériel spécifique". Une situation dans les institutions hospitalières provinciales qui génère "le spectre à très brève échéance de soins de qualité dégradée, typique d’une médecine de catastrophe".