Coronavirus: le coup de gueule d'un président de CPAS face à la hausse des prix des gels et thermomètres pour les homes

Que faire dès lors pour empêcher ces dérapages tarifaires ? Pour le président du CPAS, un gel des prix doit être mis en place. "A titre tout à fait personnel, nous sommes dans une crise sanitaire non négligeable et elle est avérée. Je pense que les décisions prises en France pour ce type de matériel de soins sont justifiées. Un gel des prix me semblerait opportun."

Autre exemple avec les thermomètres frontaux . A Evere, choix a été fait d’acquérir cet outil pour contrôler la température des visiteurs et du personnel du home. "Nous avions une commande pour cinq thermomètres avec un cahier de charges précis. Nous avons reçu une offre à 240 euros pour cinq thermomètres. Entre la veille et le lendemain, il n’y en avait déjà plus. Nous avons donc dû passer chez un autre fournisseur, pour les mêmes thermomètres. Là, le prix est passé à 300 euros pour un thermomètre. Je vous avoue que cela m’a mis hors de moi. Je ne comprends pas comment ces pratiques sont possibles. C’est une des réalités de la crise que nous vivons."

Une analyse sera réalisée par les services du CPAS d’Evere afin d’objectiver la situation et porter le dossier auprès des autorités de tutelle (Iriscare, le ministre bruxellois de la santé Alain Maron). Le président du CPAS a contacté Karine Lalieux (PS), présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles et présidente de la Fédération des 19 CPAS de la Région bruxelloise.

Un gel des prix comme en France

Pour Karine Lalieux, les homes ont été oubliés par le Fédéral au niveau de la fourniture des masques, actuellement en pénurie. "Personne ne nous a demandé ce dont nous avions besoin", regrette celle dont le CPAS gère cinq homes et 700 lits. "Il y a une commande prévue pour la semaine prochaine" mais celle-ci est destinée au personnel médical. Dans les homes publics, gérés par les CPAS, "les stocks de matériel diminuent. Nous devons être proactifs. J’espère que nous allons nous demander ce dont nous avons besoin."

En matière de prix, celle-ci est également favorable à un gel des prix. "Nous pouvons bloquer le prix des médicaments. Nous pouvons étendre cela au matériel de soins. Dans le contexte que nous connaissons, il faut un minimum de solidarité et non plus la loi de l’offre et de la demande. Ce n’est pas acceptable ! La solidarité doit venir du monde économique, pas seulement des citoyens. Nous accueillons le public le plus vulnérable et il faut que la chaîne tienne. Si nous ne disposons pas de matériel en suffisance, si nous ne parvenons pas à empêcher de nouvelles contaminations dans les homes, nous allons devoir envoyer les malades dans les hôpitaux. Ce n’est pas possible."

Karine Lalieux annonce une réunion des présidents des 19 CPAS bruxellois pour la semaine prochaine, réunion qui devra elle aussi répondre aux nouvelles mesures de rassemblement de personnes.