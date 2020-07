Coronavirus: le contrôle des consignes renforcé sur le Marché aux Herbes à Mons

En vrai, ça donne quoi ?

Des piquets avec rubans limitent les extensions de terrasses - © RTBF

Du côté des cafetiers, on se dit soulagé. La situation était particulièrement compliquée depuis les extensions de terrasses, difficiles à contrôler. "Des clients restent debout et puis passent sur une autre terrasse quand ils voient un ami, on devait constamment gendarmer et en même temps, il faut servir et faire d’autres choses explique Louis, employés dans un café de la place. Avec le nouveau dispositif, les règles sont-elles mieux respectées ? "Oui", répondent unanimement les cafetiers rencontrés ce dimanche. Gaëlle Dath, vice-présidente du comité des commerçants du Marché aux Herbes : " le Marché aux Herbes n’a pas une bonne réputation, on parle de clients difficiles et difficiles à gérer mais nous, on a pu constater que ce public dit difficile a tout à fait été en mesure de respecter les règles". Une clientèle qui a diminué ? "Je ne vous cache pas que le chiffre a légèrement diminué vendredi mais notre clientèle se sent sécurisée et les gens voient qu’on ne pense pas qu’à notre porte-monnaie, on prend aussi soin d’eux ".

Pour rappel, les amendes pour non-respect des règles sanitaires s’élèvent à 250 euros pour les clients et 750 euros pour les commerçants.