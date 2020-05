Coronavirus : le clip psychédélique du président du MR de Schaerbeek au profit des soignants

Ce morceau mis en ligne dimanche totalise près de 1000 vues et sort en pleine épidémie de coronavirus . Les recettes liées à la vente du morceau seront distribuées "à des Cellules d’Appui au personnel soignant. Car un soignant en pleine possession de ses moyens, c’est tout bénéfice pour elle/lui et pour ses patients", annonce celui dont l’épouse est urgentiste dans un hôpital du centre-ville.

Un collaborateur possédé, en costume ou torse nu, un chat noir au regard effrayant, des couleurs psychédéliques… Emporté par quelques lignes de synthé et une caisse claire, Yvan de Beauffort, président du MR à Schaerbeek et conseiller communal de 2006 à 2018 , devient chanteur : il vient de sortir sur Youtube le titre "Folie effervescente".

Le clip fera sourire, voire rire. Il débute par une vidéoconférence en plein confinement entre Tania, "Adri" et Yvan de Beauffort. Il est rapidement question d’un projet, d’un plan budgétaire et d’un mail adressé à "Yvan" qui répond, à côté de la plaque. "Ça va super, j’ai rangé toutes les fourchettes. Et oui, j’en ai profité pour proposer un morceau que je trouve assez super et que j’aimerais bien que vous écoutiez", dit-il, surprenant les autres participants.

La bande sonore part… Les "oui mais" de Tania et Adrien ne changent rien, "Yvan" monopolise la réunion avec son clip. "Je crois que j’ai tout fait par l’effroi des sirènes", lance le néo-artiste les yeux exorbités. "Je crois que j’ai tout fait, par effroi des sirènes. Chez moi, tout fut ridé, bridé, rangé, migraine. Erigé l’ordre en barre pour fuir le gyrophare. Démarré sur des rails, je déraille, j’en ai marre." Voilà les premières paroles de cette chanson qui a de quoi surprendre. Le refrain est aussi en décalage : "Mais suis-je fou saoul ou à bout. Complètement fou, c’est flou, j’avoue."

Cette chanson aborde la thématique du burn-out

Mais comme le dit l’auteur, qui nous dit assumer totalement ce côté "déjanté", "cette chanson aborde la thématique du burn-out et de la folie. Les jeux de mots hallucinatoires racontent le chemin intérieur du personnage. Les gains de ma toute première chanson seront reversés en faveur de cellules d’appui psychologique des personnels soignants des hôpitaux de Bruxelles. Cette pandémie pèse beaucoup sur nos soignants et assurer une bonne prise en charge, c’est non seulement leur rendre service, c’est aussi aider les patients."

"Cette chanson aborde le thème de nos folies qui peuvent être destructrices mais bien souvent aussi créatrices. Ces folies peuvent aussi être d’amplitudes très différentes", ajoute encore l'ancien élu. "Le burn-out, l’amour, la folie passagère, la folie psychédélique… En ces temps de confinement, le sujet m’a inspiré. Cette sorte d’emprisonnement, comme coupé du réel, coupé de nos liens, cela dérange… Et donc cette chanson, c’est aussi une façon de pousser un grand cri, et cela fait du bien."