Coronavirus: la vente de masques sur le marché de Molenbeek ne sera plus autorisée

La vidéo dure moins d’une minute. On y voit le marchand, micro-casque sur la tête, présenter ses articles au public du marché. Il est installé derrière une table, sous une tente, avec devant lui deux cartons de masques. "Y’a pas de buée qui se met sur les lunettes", explique-t-il, nez et bouche recouverts. "Parce que quand vous avez ça (NDLR : le vendeur présente un masque ne couvrant pas le nez et la bouche de manière hermétique), vous avez toujours la buée qui se met sur les lunettes. Avec ceci, non ! Ce qui a d’important, c’est que (le masque) ferme bien en dessous." S’adressant à une chalande, il ajoute : "Si vous avez une maman, quand elle est à la maison, âgée, quand elle sort elle prend plus facilement les microbes, les virus… C’est bien pour les personnes âgées." La vidéo se termine par une mise en garde : "Vous savez, sur Internet, il y en a qui les vendent à 20 euros la pièce." Sur ce marché molenbeek, le prix de vente est moins élevé mais pas donné : six euros la pièce, dix euros pour deux masques. Les masques proviennent, conclut le commerçant, d’un centre esthétique qu’il possède et qui servent à protéger ses équipes pendant les soins.

C’est mieux de ne plus accepter ce type de commerces

A Molenbeek ce jeudi matin, il s’agissait clairement d’un commerce d’opportunité alors que le pays fait face à une pénurie. Le prix des masques a flambé. En pharmacies, ils deviennent introuvables. L’Organisation mondiale de la santé demande même à chaque pays d’intervenir. L’activité de ce commerçant pose donc questions.