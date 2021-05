Coronavirus: la vaccination avance à grands pas en Province de Luxembourg, des trentenaires ont déjà reçu leur convocation

La vaccination ? Vous vous demandez peut-être quand votre tour viendra ; à quel âge en est-on arrivé chez vous ? Est-ce que ça se rapproche ? Quelle est la date de naissance des dernières personnes qui ont été convoquées ? Vous trouverez certaines réponses via notre article, dressant un bilan commune par commune. En attendant, en Province de Luxembourg, ça vaccine à tour de bras et des trentenaires ont déjà reçu leur invitation.

"Dans la Province de Luxembourg, on est déjà à la phase 2 de vaccination, c’est-à-dire la phase grand public, commente Lara Kotlar, la porte-parole de l’Agence wallonne pour une vie de qualité, l’AViQ. Et pour tout dire, on a déjà envoyé des convocations pour les années 1985, et plus localement, de façon plus micro encore, quelques communes ont vu des gens nés dans les années 90 déjà convoqués."

Pour expliquer ce surplus de doses disponibles, il faut peut-être aller chercher du côté des personnes âgées, qui n’ont pas voulu encore se faire vacciner. Mais pas que...

"Ça va dans le bon sens, poursuit notre interlocutrice, mais c’est aussi une question de densité de population. La Province de Luxembourg est moins dense en termes de population, et donc toutes les convocations des personnes de plus de 65 ans ont été envoyées, toutes les convocations des personnes avec des comorbidités, avec une santé fragile, ont été envoyées. Il est donc normal que l’on passe maintenant à l’envoi des convocations pour les personnes plus jeunes, qui n’ont aucun risque de santé."

Précisons que la situation en Province de Luxembourg est exceptionnelle. À l’échelle nationale, à ce jour, 39% des adultes ont reçu une première dose de vaccin en Belgique, et 12% des adultes sont complètement vaccinés.