Coronavirus: la STIB va réduire son offre ce week-end, mais l'augmentera à nouveau dès lundi

Les bus, trams et métros de la STIB à Bruxelles rouleront avec une fréquence moindre ce week-end. Une fréquence diminuée de moitié, même si toutes les lignes seront assurées, assure la STIB dans un communiqué.

Cela se justifie par les demandes des autorités à la population de ne plus effectuer de déplacements non essentiels. La STIB affirme d'ailleurs que, depuis le début de la période confinement, le nombre de voyageurs a drastiquement chuté sur ses lignes. Il resterait aujourd'hui 15% de voyageurs par rapport à une période normale.

Par contre, dès lundi, la STIB va à nouveau augmenter ses fréquences, pour le ramener au niveau de ces derniers jours. L'objectif étant de permettre notamment aux travailleurs de rejoindre leur lieu de travail. Dans son communiqué, la STIB précise qu'il y a aura quand même quelques ajustements. "Une attention particulière sera donnée aux périodes durant lesquelles s’effectuent la majorité des trajets domicile-travail ainsi qu’aux lignes desservant les hôpitaux et lieux de soin. L’ensemble du réseau de transport public sera couvert mais certaines lignes non essentielles en cette période de confinement pourraient, en cas de nécessité, être temporairement interrompues. La ligne 33 par exemple, qui accueille essentiellement une clientèle de tourisme et de loisirs, n’est pas considérée comme prioritaire. C’est également le cas de la ligne 72, peu fréquentée et qui dessert l’ULB et l’ADEPS, tous deux fermés. Le voyageur sera invité à emprunter d’autres lignes qui assurent aussi ces liaisons".

Depuis le mercredi 18 mars, la STIB a réduit d'1/3 la fréquence de ses véhicules, mais l'ensemble des lignes restent exploitées pour l'instant.

