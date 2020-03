Coronavirus : la Sonaca s'apprête à mettre ses 1500 travailleurs en chômage temporaire… avant d'autres grosses entreprises

La Sonaca à Charleroi s’apprête à mettre dès demain matin ses travailleurs en chômage temporaire face à la crise sanitaire, pour "cas de force majeure". Dès ce mercredi, les 1500 travailleurs ne recevront plus que 70% de leur salaire.

Selon le CEO de l’entreprise, Bernard Delvaux, "L’aéronautique fonctionne comme une grande chaîne de production. Dès qu’un maillon s’arrête, tout le monde doit s’arrêter. Airbus a déjà annoncé un arrêt de travail pour 5 jours. Et à ça, s’ajoute, chez nous le risque sanitaire pris par les ouvriers qui viennent travailler. Avec les syndicats, nous nous rendons compte que ça devient de plus en plus difficile de travailler. Alors nous préférons fermer jusqu’au 3 avril."

Les ouvriers voient les parkings des employés vides et eux doivent continuer à travailler

Beaucoup de tensions apparaissent dans d’autres entreprises, avec à la clé plusieurs arrêts de travail. Il n’est pas exclu que d’autres entreprises veuillent donc suivre l’exemple de l’entreprise aéronautique. Le secrétaire général de la FGTB Métal, Hilal Sor explique que "dans certaines entreprises, les employés sont tous en télétravail mais les ouvriers doivent venir travailler et ils se posent beaucoup de questions sur les risques qu’ils prennent."

Les syndicats et les employeurs réunis au sein du Groupe des 10 jugent "important" que les travailleurs qui ne sont pas contaminés restent au maximum au travail. Mais cette injonction devient de plus en plus difficile.

Au 16 mars, la Sécurité Sociale a reçu 7000 demandes d’employeurs, pour un total de 120.000 salariés. Mais attention, il ne s’agit parfois que d’un petit nombre d’employés d’une entreprise, ou alors seulement quelques jours. Le décompte exact de personnes qui auront été en chômage temporaire pourra se faire le mois prochain, lors du versement des allocations de chômages.