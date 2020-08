Coronavirus : la Région bruxelloise scrute l'apparition de nouveaux foyers

C’est son job : éteindre les "feux de broussailles", comme il dit, et éviter que la situation ne dérape. Patrick Van der Kar est officiellement manager de crise à la Cocom (la Commission communautaire commune est chargée de gérer la crise du covid-19 à Bruxelles). Alors pour tenter d’éviter la deuxième vague, ce gestionnaire a recruté au début du mois de mai, analyse les chiffres qui arrivent quotidiennement au service d’inspection sanitaire. Des chiffres qui proviennent de Sciensano et reprennent le résultat des tests PCR mais également des indicateurs transmis par les médecins généralistes, les maisons de repos, et les communes parfois. Tout ce qui peut signaler un possible foyer de contamination, un cluster dans le jardon, intéresse Patrick Van der Kar.