Coronavirus : la Région bruxelloise s'apprête à commander un à deux millions de masques en tissu

Masques : achat groupé pour la population ? - JT 13h - 23/04/2020 Pour la phase de déconfinement, c'est de plus en plus claire, le masque sera indispensable. Le Ministre Président bruxellois, qui fait partie du Conseil national de Sécurité, l'affirmait encore ce jeudi matin sur nos antennes : il réfléchit à une forme d'achat groupé. On écoute Rudi Vervoort.