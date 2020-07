Coronavirus : la Province de Namur débloque 1,2 million pour un plan d’aide aux secteurs en difficulté

La Province de Namur a débloqué 1,2 million d’euros pour venir en aide aux secteurs en difficulté en raison de la crise sanitaire, a-t-elle indiqué vendredi. Baptisé "Plan H" (pour humain), le programme comprend douze mesures.

Celles-ci se matérialisent par des aides financières, des outils et autres initiatives. Elles sont destinées aux acteurs du monde du spectacle et de l’événementiel, au secteur associatif et aux structures publiques. Les dirigeants d’entreprise, professionnels du tourisme, de la restauration et du commerce local sont également concernés.

Des aides dans différents secteurs

L’une des mesures vient en aide aux artistes professionnels, amateurs et techniciens du monde du spectacle qui n’ont pas pu avoir accès au droit passerelle. Ils peuvent demander une compensation financière, dont le plafond a été fixé à 1000 euros.

Le plan permet aussi de maintenir le subside qui avait été accordé aux événements à hauteur de 50 ou 100%, malgré leur annulation. L’objectif est qu’ils puissent faire face à leurs dépenses structurelles.

Une aide est consacrée aux asbl actives dans le soutien aux publics "vulnérables", une autre à la mise en place d’un dispositif de remédiation pour les élèves des écoles provinciales en année charnière, au départ d’un diagnostic individuel. L’ensemble des mesures est consultable sur le site internet de la Province de Namur.