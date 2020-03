Coronavirus : la prière du vendredi annulée à la grande mosquée du Cinquantenaire à Bruxelles "jusqu'à nouvel ordre"

En raison du coronavirus, la Direction de la Grande Mosquée de Bruxelles a pris la décision de fermer exceptionnellement le lieu de culte, installé dans le quartier du Cinquantenaire "durant la prière du vendredi et ce, dès ce 13 mars et jusqu’à nouvel ordre". C’est ce qu’a annoncé son directeur, Salah Echalloui, par ailleurs vice-président de l’Exécutif des musulmans de Belgique. La grande prière du vendredi organisée à la mi-journée accueille chaque semaine plusieurs centaines de personnes.

"Suite à la propagation du coronavirus Covid-19 en Belgique, le Conseil national de sécurité a adopté hier des mesures supplémentaires pour lutter contre l’épidémie", rappelle la direction de la Grande Mosquée. "Parmi celles-ci, la recommandation d’interdire les événements de masse réunissant plus de 1000 personnes à l’intérieur d’un bâtiment. Suite à cela, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé par arrêté, le 10 mars 2020, d’interdire jusqu’au 31 mars 2020 inclus sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale tout événement ou rassemblement intérieur de plus de 1000 personnes dans un lieu fermé accessible au public." La fermeture de la mosquée, la plus importante en Région bruxelloise, a pour but de "participer à l’effort collectif pour prévenir et ralentir la propagation de l’épidémie".