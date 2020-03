Coronavirus: la marche parrainée de Jean-Marie Van Butsele s'est arrêtée aux portes de Turin

Parti du Brabant wallon pour rallier Rome, Jean-Marie Van Butsele marchait pour récolter des fonds pour trois associations. Mais après plus de 1000 kilomètres parcourus, le "marcheur au grand cœur" doit rebrousser chemin. Arrivé en Italie, son périple s'est en effet arrêté net. En cause : la quarantaine qui touche désormais tout le nord de l'Italie.

Il est aujourd'hui seul dans son hôtel à San Mauro Torinese, à quelques kilomètres de Turin. "Je me trouve actuellement confiné dans l’hôtel. Même le petit déjeuner, je ne peux pas le prendre dans la salle commune ; bien qu’il n’y ait personne dans l’hôtel. On me l’apporte donc dans la chambre, nous a répondu ce lundi matin par téléphone Jean-Marie Van Butsele. Ma progression en Italie va devenir difficile car il y a des barrages, des contrôles… Mon vol de retour a été annulé. Mon épouse a également reçu des mails provenant d’Italie notamment, annonçant que les hôtels réservés étaient annulés. C’est le flou total ! Et marcher 40 ou 50 km par jour avec autant de points d’interrogation… ce n’est pas évident !"

C'est donc le cœur lourd qu'il va désormais tenter de rentrer en Belgique. Son vol retour étant annulé, son fils doit venir le chercher en voiture.