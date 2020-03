Coronavirus : la galère d'une jeune Brainoise pour rentrer d'Australie

C’est un message à la fois furieux et inquiet que nous a envoyé une maman de Braine-l’Alleud. Sa fille, Océane, 18 ans, est depuis octobre en séjour linguistique en Australie, où elle fait une seconde rhéto. Elle attend depuis une semaine de pouvoir reprendre un vol depuis Sydney vers la Belgique. "Elle est seule, livrée à elle-même et complètement découragée […] Au plus on attend, au plus elle est confrontée au risque d’attraper le virus… Nous sommes occupés à nous demander si ce n’est même pas mieux qu’elle reste en Australie et revienne dans quelques mois", écrit Marie-Noëlle Wathiong.

Parcours du combattant

Nous avons contacté Océane sur place. Elle nous décrit son parcours du combattant depuis une semaine. Son vol retour était prévu avec l’organisateur de son séjour pour ce 31 mars, mais au vu de la situation, elle et sa famille ont souhaité avancer ce retour. "J’avais obtenu une réservation avec une amie sur un vol pour le 23 mars au matin. Ce vol faisait escale à Bangkok. En arrivant à l’aéroport de Sydney pour nous enregistrer, nous avons appris qu’une loi était passée dans la nuit, et que tous les passagers des vols qui faisaient escale à Bangkok devaient avoir passé les tests pour le coronavirus, ce qu’il est impossible de faire en Australie si on n’a pas les symptômes", témoigne la jeune fille. Le billet pour un vol suivant leur a ensuite été vendu alors que l’enregistrement des voyageurs était déjà terminé. L’amie d’Océane obtient une dernière place pour un autre vol. Le départ de la Brainoise pour la Belgique est quant à lui postposé à ce 31 mars, avec une escale à Doha, au Qatar. "Ce qui risque de poser problème, c’est le deuxième vol, celui qui fait Doha-Bruxelles, s’inquiète-t-elle. Beaucoup de ces vols-là sont annulés car trop de cas transitent par cet aéroport. Si c’est le cas, j’espère qu’on pourra me mettre sur un vol Doha-Amsterdam ou Doha-Paris".

J’en suis à 4360 euros de frais, simplement pour pouvoir faire revenir ma fille en Belgique.

En Belgique, sa maman espère aussi pouvoir aller chercher sa fille à l’aéroport cette semaine. Entendant qu’elle était seule à l’aéroport de Sydney, elle lui a réservé une chambre dans un Airbnb, puis dans un hôtel proche. "Océane a passé près de 24 heures dans l’aéroport en attendant des nouvelles, en espérant obtenir un billet d’avion. Il lui a été proposé de séjourner dans une auberge de jeunesse, où là aussi, elle risquait plus facilement d’être contaminée. Nous lui avons trouvé cette solution rapidement. A 18 ans, je trouve que c’est un peu lourd", fulmine la maman. Cette dernière a d’ailleurs fait ses comptes : "J’en suis à 4360 euros de frais, simplement pour pouvoir faire revenir ma fille en Belgique, avec deux vols annulés, le complément du vol qui avait déjà été payé à l’aller, et l’hôtel que nous prenons évidemment à notre charge". Le premier vol réservé pour le retour d’Océane coûtait 300 euros, les suivants quatre à cinq fois plus. "On a l’impression que les compagnies profitent du fait qu’il y a des jeunes qui veulent rentrer chez eux au plus vite. Les prix grimpent en flèche", constate Marie-Noëlle.

Le décalage horaire complique les choses

De son côté, WEP, l’organisme qui a organisé le séjour, explique que la plupart des jeunes à l’étranger sont déjà rentrés en Belgique ou sont en train de le faire. "Cela concerne 80% de nos jeunes, confirme le porte-parole, Adrien Buntinx. Les autres ont fait le choix de rester dans leur pays de séjour". Concernant le cas précis d’Océane, il rappelle que le vol de 31 mars est la solution qui a été proposée par WEP depuis le début de la crise. "Il y a toujours eu un soutien régulier de notre part", insiste-t-il. L’organisme reconnaît cela dit avoir eu beaucoup de cas à gérer et ne pas avoir pu toujours répondre rapidement aux demandes, en raison du décalage horaire notamment. De leur côté, la jeune fille et sa maman nous font part d’un sentiment d’abandon général, après avoir pris contact avec WEP, mais aussi la compagnie d’assurances et le ministère des Affaires étrangères. "On nous conseille de lui faire prendre le premier vol vers la Belgique. On est loin d’elle, on essaie de faire ce qu’on peut, avec dix heures de décalage horaire", ajoute Marie-Noëlle. Si Océane rentre en Belgique cette semaine, la galère de la famille ne sera pas finie, vu que la jeune fille et sa maman devront se mettre en quarantaine pendant deux semaines à leur retour de l’aéroport.