Coronavirus: l'Open Vld reporte de deux mois l'élection de sa présidence

La direction de l'Open Vld a décidé de reporter de 2 mois l'élection à sa présidence à la suite de l'épidémie de coronavirus, a-t-il été annoncé jeudi midi.

"C'est une décision difficile mais maintenir le scrutin l'aurait été également. Certains de nos membres auraient sans aucun doute préféré une autre décision. Nous le comprenons et le respectons. Mais nous comptons néanmoins sur la compréhension de tous. De nombreux membres et candidats de notre parti sont complètement absorbés par la lutte contre le virus. Toute notre attention doit aujourd'hui se porter sur cela", a justifié le parti.

Jeudi matin, les jeunes Open Vld, entre autres, avaient contesté un éventuel report de l'élection.

Le scrutin était prévu samedi prochain. Il devait déterminer qui de Els Ampe, Egbert Lachaert, Stefaan Nuytten ou Bart Tommelein succèdera à Gwendolyn Rutten à la tête des libéraux flamands.

Mais plusieurs ténors du parti ont suggéré de reporter ce vote face à la crise du coronavirus. Le groupe libéral au parlement flamand, dont font partie Els ampe et Bart Tommelein, soutient ce report. "Il y a aujourd'hui des choses plus importantes que nos élections internes", a ainsi estimé un membre du parti. "En plus, il y a un risque sanitaire car si une bonne partie des électeurs peuvent se prononcer via des moyens numériques, d'autres, parmi les plus vieux, se déplacent encore pour voter", a-t-il ajouté.

Les jeunes libéraux, eux, ne l'entendent pas de cette oreille, soulignant que c'est au conseil de parti de se prononcer sur la question. "Un bureau de parti sortant ne peut pas changer les règles du jeu alors que le jeu est toujours en cours", ont-ils pointé.