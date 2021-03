Coronavirus: l'école communale de Rance contrainte de fermer sa page Facebook après des messages haineux

La semaine dernière, un foyer de cas de coronavirus semble détecté au sein de l’école communale de Rance. L’école est fermée le vendredi. Mais dès le samedi, tout le monde, élèves et enseignants, est invité à venir se faire tester au sein même de l’école. Le but : définir les classes qui doivent être fermées et celles qui peuvent continuer à fonctionner "normalement". Plus de 95% des parents souscrivent à l’initiative, non obligatoire, de ce test massif, un samedi, et amènent leur(s) enfant(s) pour ce test. Pour détendre l’atmosphère et pour gratifier les enfants qui se plient à ce test PCR pas très agréable, le corps enseignant a prévu des petits présents. Les plus grands auront droit à un symbolique diplôme de citoyenneté. L’événement est relayé sur la page Facebook de l’école. Et c’est là que ça dérape.

Des centaines de messages agressifs "Une fois les tests terminés, je suis rentrée chez moi, explique Anne Dupuis, la directrice de l’école communale de Rance. Et j’ai alors reçu des messages de mes enseignants me demandant si j’avais vu ce qu’il se passait sur notre page Facebook." La page, publique, est inondée de messages critiquant la démarche de l’école et particulièrement cette remise symbolique de diplômes. "Des messages par centaines. Agressifs et haineux. Certains nous demandaient si nous allions affubler d’une étoile jaune les élèves qui n’auraient pas voulu être testés. C’était ignoble et injuste. Parce que nous avions tout fait pour ce que tout se passe bien. Et nous avons bénéficié du soutien des parents qui ont, malgré eux, été également victimes de cette attaque massive sur leur compte Facebook. Et j’ai découvert ce matin que la boîte mail de l’école, aussi, était pleine de messages vindicatifs". Les messages émanaient de personnes qui n’ont pas d’enfants au sein de l’école et ne sont pas de la région de Sivry-Rance. Ne pouvant réagir, la directrice a décidé de fermer la page Facebook de l’école, un outil pourtant utile pour pouvoir joindre efficacement et rapidement les parents des élèves.

Une attaque organisée qui mérite des poursuites Pour le bourgmestre de Sivry-Rance, Jean-François Gatelier, il ne fait pas de doute que cette "attaque" était organisée. Il a lui-même été ciblé par la critique à travers une vidéo qui a rapidement été dépubliée par son auteur mais que le bourgmestre a eu le temps d’enregistrer. Une pièce, parmi d’autres, que Jean-François Gatelier compte exploiter pour envisager des poursuites à l’encontre des auteurs de cette "attaque" : "Ils ont droit de penser ce qu’ils veulent. Mais je suis usé de lire les publications des complotistes (ndlr, Jean-François Gatelier, bourgmestre de Sivry-Rance est médecin). Je vais rassembler toutes les pièces que les enseignants et les parents ont reçues sur leurs réseaux sociaux et sur leurs mails et avec communal, nous allons prendre un avis juridique afin de voir s’il est possible d’aller plus loin. Il s’agit de calmer cette bande de personnages qui ont le droit de penser ce qu’ils veulent, mais pas de venir nuire à ce que nous faisons au niveau local. Le test massif de ce week-end était une démarche collective consentie et non obligatoire avec un objectif de santé publique." Malheureusement, la crise divise, la crise oppose, cette triste histoire en est une illustration.

