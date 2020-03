Coronavirus: l'Atomium limite désormais le nombre de personnes dans son ascenseur

Le monument le plus visité du pays n’échappe pas au coronavirus. Des mesures ont été prises par la direction de l’Atomium afin de rassurer les visiteurs, le personnel et faire en sorte que le virus ne vienne pas se propager en cas de contamination. Pour rappel, l’année dernière, l’édifice en acier et en aluminium qui trône sur le plateau du Heysel a accueilli plus de 650.000 visiteurs l’an dernier, en hausse de 13% par rapport à 2018.

La première mesure concerne le célèbre ascenseur central, celui qui permet aux visiteurs de passer, à une vitesse éclair, du rez-de-chaussée à la dernière boule culminant à 102 mètres. "Nous avons décidé de limiter le nombre de personnes dans l’ascenseur, de 18 maximum à 10", explique à la RTBF Yvonne Boodts, porte-parole de l’Atomium. Raisons ? "Cela permet de rassurer le visiteur mais aussi de limiter la concentration de personnes et la propagation d’éventuels virus. Cette décision a été prise sur base d’avis recueillis auprès de médecins." Comme c’est le cas dans d’autres lieux accessibles au public, la désinfection des espaces communs sera plus fréquente. "Nous le faisions déjà avant évidemment. Mais nous allons augmenter la fréquence de celle-ci, au niveau des rampes d’escaliers, des sanitaires…" Du gel hydroalcoolique est également mis à la disposition du personnel. Des notices reprenant des conseils d’hygiène sont également placardées à l’entrée de l’Atomium et de la boutique. "Il s’agit d’une notice en trois langues."

Annulations Après une fréquentation chaque année à la hausse après les attentats, l’Atomium risque maintenant de voir son nombre de visiteurs décroître. "Il y a un impact coronavirus. Il est léger pour l’instant et il ne faudrait pas que cela dure. Nous enregistrons des annulations de groupes scolaires. Cela a débuté avec les groupes en provenance d’Italie, de France ensuite et plus récemment en provenance de Suisse suite à une décision des autorités sur place. Heureusement, mercredi, nous avons accueilli un groupe scolaire de 120 jeunes en provenance de Scandinavie. Ce jeudi, un autre groupe vient nous rendre visite et n’a pas annulé." Des annulations de groupe sont également signalées pour le restaurant panoramique.

Rappelons que, malgré l’épidémie de coronavirus, les neuf boules symboles de l’Expo 58 ne restent pas inactives en termes d’animations et d’événements. Une installation temporaire sur les inégalités des sexes véhiculées dans les films, les séries télévisées et la bande dessinée va être déployée sur deux niveaux du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, jusqu’à l’automne prochain. L’image de la Schtroumpfette sera utilisée en ce sens. L’exposition "Bruegel, a poetic experience", à l’occasion du 450e anniversaire de la mort du peintre Pieter Bruegel l’Ancien est toujours en cours. Ce mercredi, Visit. brussels, l’organe régional en charge du tourisme publiait un nouvel avis relatif au coronavirus. Celui-ci a pour but d’adresser un message rassurant et des conseils aux gestionnaires de sites et hébergements touristiques en région bruxelloise.