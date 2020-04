Coronavirus : "J'ai fui la maison. Avec le confinement, la vie était devenue intenable"

Nous l’appellerons Sarah. Cette jeune femme souriante a été l’une des premières victimes de violences conjugales à trouver un abri dans l’une des vingt chambres de cet hôtel bruxellois. L’adresse et le nom de cet hôtel ne seront pas non plus dévoilés. Il en va de la sécurité des occupantes. Car ici, la première crainte des hébergées, ce n’est pas d’être rattrapées par la maladie. Celui qui leur fait peur, elles le connaissent bien et souvent depuis longtemps. Il s’agit d’un mari, d’un père, d’un compagnon dont la violence est devenue insupportable à cause du confinement.

On a perdu notre emploi à cause du confinement, il était stressé Yamina Zaazaa est chargée d'organiser l'accueil en urgence mais que deviendront ensuite les femmes hébergées ici? - © Tous droits réservés La violence, nous raconte d’emblée Sarah, était déjà présente dans notre couple avant mais les tensions se sont amplifiées ces dernières semaines. "On avait perdu notre emploi. On allait avoir des problèmes d’argent, alors il a pété un câble. Pour un simple mot." Aux coups s’ajoute la séquestration. "Il m’a interdit totalement de sortir, j’étais isolée, coupée du monde. Au bout de 3 jours d’enfermement complet, j’ai réussi à m’enfuir". Sarah a finalement pu contacter la ligne dédiée aux violences familiales (0800/30.030.) et a trouvé refuge dans cet hôtel bruxellois.

Pourquoi la police n’est-elle pas intervenue plus tôt ? Ce mercredi, trois femmes (et parfois leurs enfants) occupent déjà des chambres de l’hôtel. Mais la journée s’annonce rude. Lorsque nous rencontrons Yamina Zaazaa, la coordinatrice de ce centre d’accueil temporaire, elle est au téléphone pour organiser l’arrivée d’une maman et de ses trois enfants. "Le mari tourne autour de la maison et ce week-end déjà il a déjà fait preuve de violence. Pourquoi le laisse-t-on faire sans intervenir ? "Mais d’autres arrivées s’annoncent déjà. "Comment va-t-on faire pour accueillir tout le monde ?" Outre la situation de ces femmes, ce qui tracasse Yamina, c’est, en effet, le manque de personnel.

Où iront-elles à la fin du mois de juin ? L’hôtel a été ouvert pour l’accueil des femmes victimes de violences intrafamiliales. Un dispositif qui devrait durer jusqu’à la fin du mois de juin. Mais ensuite, se demande, Yamina Zaazaa ? Car elle le sait, le réseau de maison d’accueil était déjà saturé avant le confinement, rien n’aura changé dans deux mois. Impossible pour le moment de leur trouver un logement et/ou un travail qui pourrait les émanciper d’un conjoint violent. Yamina s’inquiète aussi pour le personnel d’encadrement. "Pour le moment, on se débrouille avec le personnel des autres maisons d’accueil que gère le CPVCF (Centre de Prévention des violences Conjugales et Familiales)". Mais cela ne pourra pas durer. Surtout avec les arrivées qui s’annoncent. Car Yamina en est persuadée, avec le confinement qui se prolonge la tension dans les familles va augmenter, forcément !