Coronavirus : Iriscare va organiser en pratique les visites dans les maisons de repos

Iriscare, organisme public qui gère la politique et le financement du secteur de la santé à Bruxelles, va s’atteler, ces prochains jours, à examiner comment mettre en pratique la nouvelle mesure décidée par le gouvernement fédéral mercredi concernant les visites dans les maisons de repos. Le porte-parole d’Iriscare, Sven Heyndrickx, indique que la situation est très différente d’une maison de repos à l’autre en région bruxelloise, certaines comptant un grand nombre de résidents présentant les symptômes du Covid-19 ou déjà testés positifs au virus, et d’autres ne comptant que quelques cas. L’organisation des visites sera donc plus difficile à mettre en place dans certains établissements que dans d’autres.

La mesure décidée par le gouvernement mercredi permet à une personne qui ne présente aucun symptôme du Covid-19 depuis deux semaines au moins de rendre visite à un proche testé négatif au Covid-19 dans une maison de repos.

"Nous travaillons actuellement avec le secteur pour voir comment organiser les visites de manière sûre. Cette nouvelle mesure s’accompagne de nombreuses questions pratiques auxquelles nous voulons répondre aujourd’hui/jeudi et demain/vendredi", a déclaré Sven Heyndrickx. "Nous voulons aussi éviter que les gens viennent dans les centres de soins aujourd’hui, pensant qu’ils peuvent déjà rendre visite à leurs proches", a-t-il ajouté.

"Il est très difficile de dresser un tableau général de la situation actuelle dans les maisons de repos à Bruxelles. Il existe des maisons de repos où un grand nombre de résidents ont été touchés par le Covid-19, mais il y en a d’autres où peu de résidents ont été infectés. La situation est donc meilleure dans un centre de soins que dans un autre. Nous continuerons à mettre en place autant de mécanismes de soutien que possible pour les aider", a encore indiqué le porte-parole.



