Coronavirus : Evere propose au ministre Maron de faire vacciner ses enseignants avec les doses restantes

La commune d’Evere veut faire vacciner ses enseignants, pour freiner la propagation du coronavirus ! Dans un courrier adressé ce mardi au ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo), le bourgmestre faisant fonction Ridouane Chahid (PS) indique que les membres du personnel des écoles installées sur son territoire souhaitent "être volontaires pour être inscrits sur ces listes".

De quelles listes s’agit-il ? Celles reprenant des Bruxellois, non-prioritaires dans le cadre des phases de vaccination, mais pouvant être vaccinés avec des doses restantes. "Nous avons appris que, chaque jour, des doses de vaccin sont disponibles et doivent être injectées au risque de devoir les perdre", écrit le bourgmestre dans sa missive. "Sauf erreur de notre part, chaque région ou centre de vaccination semble avoir défini sa manière d’établir une liste de personnes volontaires mobilisables rapidement à cet effet."

La continuité de l’enseignement

Récemment, des policiers bruxellois ont pu en bénéficier. "Des policiers de ma zone de moins de 55 ans ont pu recevoir leur vaccin AstraZeneca. Une liste avait été établie par le chef de zone", nous explique Ridouane Chahid.

Un schéma à reproduire aujourd’hui avec les enseignants, comme cela va être le cas à Namur, au moment où la pression est forte sur les écoles, pointées du doigt comme foyers majeurs de contaminations. Au moment, aussi, où des scénarios de reconfinement dur sont sur la table.

Par sa démarche, la commune d’Evere dit vouloir garantir la continuité de l’enseignement et demande ainsi à qui transmettre une liste d’enseignants volontaires (tous niveaux et réseaux confondus) pour recevoir leur vaccin. On compte un millier d'enseignants travaillant dans les écoles à Evere dont 255 dépendant directement du pouvoir organisateur communal.

"Le personnel des écoles fondamentales est confronté à longueur de journée face une vingtaine d’enfants dans un même lieu", écrit encore le bourgmestre. "Nous devons aussi compter certains membres de notre personnel à risque écartés depuis maintenant plus d’un an."