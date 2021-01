Coronavirus et mobilité : à Bruxelles, le nombre cyclistes a augmenté de 64% en 2020

Le nombre de cyclistes dans la capitale a augmenté de 64% durant l'année 2020, rapporte lundi Bruzz sur base des chiffres de Bruxelles-Mobilité.

En mai et juin, le nombre de cyclistes enregistré par les compteurs vélo à Bruxelles a doublé. La tendance à la hausse s'est poursuivie après l'été, ajoute Bruxelles Mobilité.

En octobre et novembre, la hausse atteignait respectivement 60% et 69%. Sur toute l'année, 64% de cyclistes en plus ont été recensés, contre une augmentation de 13% sur l'année précédente.

La ministre bruxelloise de la Mobilité attribue l'engouement pour le vélo à la crise sanitaire mais aussi à la rapide installation de nouveaux aménagements pour les cyclistes.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Le trafic automobile n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise. Sur toute l'année, une baise d'environ 20% de déplacements en voiture a été notée.

La Stib quant à elle transporte actuellement quelque 60% du nombre habituel de voyageurs.