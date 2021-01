Coronavirus et culture : l'exécutif bruxellois a alloué près de 5 millions d'euros de primes aux travailleurs en 2020

Quelque 3840 travailleurs culturels se sont vus attribuer 4.819.500 euros de prime pour le travail qu’ils n’ont pu réaliser en raison de la pandémie de corona pendant la période de mars à septembre 2020.

Les travailleurs culturels avaient droit à une prime pouvant atteindre 3000 euros, répartis en deux versements.

Par ailleurs, une prime de 4.000 euros a été accordée à 542 organisations plus petites pour un total de 2,2 millions d’euros, est-il ressorti de la réponse apportée par Pascal Smet, en tant que ministre de la Vlaamse GemeenschapsCommissie (VGC) à une question d’Els Rochette (one.brussels/sp.a) posée au Conseil de la Commission de la Communautaire flamande de Bruxelles.

Mme Rochette demande au gouvernement bruxellois de prolonger cette prime étant donné qu’il apparaît que la vie culturelle sera forcée de tourner plus qu’au ralenti pendant un certain temps encore et qu’un nombre croissant de travailleurs culturels sont confrontés à des problèmes.

La crise liée à la Covid 19 touche de plein fouet les nombreux travailleurs culturels au statut d’emploi précaire. Durant l’été dernier, le gouvernement bruxellois a libéré 5 millions d’euros pour couvrir, fût-ce partiellement, l’importante perte de revenus subie par les nombreux Bruxellois qui travaillent en tant que free-lance dans le monde culturel bruxellois et qui ne peuvent donc pas bénéficier du chômage temporaire ou d’autres mesures de soutien.