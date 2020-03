Coronavirus et confinement: un DJ met l'ambiance dans un immeuble de Molenbeek (vidéos)

"Magic in the air" de Magic System. Un air de fête connu qui a résonné ce week-end à Molenbeek-Saint-Jean, à l’heure du confinement lié à l’épidémie de coronavirus . Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes danser au son de ce tube de 2014. Des Molenbeekois installés à leur balcon, à l’angle du boulevard Edmond Machtens et du boulevard Mettewie, deux des principales artères de la commune.

Sur les images, pas moyen de distinguer le DJ qui a décidé de faire exploser sa sono pour la plus grande joie des riverains. Mais on reconnaît clairement le vaste immeuble "Arc-en-ciel", complexe de logements dessiné en arc de cercle et par paliers. On remarque aussi des néons à plusieurs fenêtres.

Ce qui certain, c’est que ce joyeux épisode musical intervient alors que le pays doit se plier strictement aux règles de confinement décidées par le Conseil national de sécurité et que le personnel médical lutte dans les hôpitaux pour soigner les malades du coronavirus. D’ailleurs, chaque soir, vers 20h, des milliers de citoyens leur rendent hommage en applaudissant depuis leur balcon. La vidéo a probablement été enregistrée dans la foulée d’un hommage.

Dans une autre vidéo diffusée sur Youtube, on reconnaît une nouvelle fois l'immeuble "Arc-en-ciel". On entend des applaudissements, un concert de casseroles et les notes de "We will rock you" de Queen.