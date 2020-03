Coronavirus: "Entreprendre.Wapi" aide les indépendants et les entreprises à passer le cap

Face à l'impact du confinement sur l'économie, les indépendants, entreprises et startups doivent prendre des dispositions pour assurer la survie ou la continuité de leur activité. "Entreprendre.Wapi", l'agence de stimulation économique de Wallonie picarde, mobilise ses équipes pour informer et aider les indépendants et entreprises à passer ce cap.

Le gouvernement wallon a pris une série de mesures et de mécanismes financiers destinés à soutenir les entreprises. Cependant, l'ampleur et la nature inédite de la crise rendent les problèmes des entreprises et les solutions à y apporter sont d'autant plus complexes. "Quelles sont les aides dont je peux bénéficier? ", "Quelles sont les conditions à remplir pour y avoir droit?", "A qui dois-je m'adresser…?" sont au nombre des questions régulièrement formulées.

"Entreprendre.Wapi", mobilise toutes ses équipes pour informer et aider indépendants et entreprises de Wallonie picarde (Hainaut occidental) à passer ce cap. Afin de faciliter l'accès à l'information, "Entreprendre.Wapi" assure désormais un rôle de point de contact central. Ses conseillers, spécialisés dans l'accompagnement des sociétés, sont à l'écoute des entrepreneurs afin de les aider à identifier et comprendre les nombreux dispositifs institutionnels d'aide. Ils les accompagnent ensuite dans leurs démarches.

"Entreprendre.Wapi" valorise ainsi l'efficacité de son réseau. Les contacts permanents qu'elle entretient avec les acteurs économiques régionaux seront au bénéfice des entreprises de Wapi. Ses partenaires sont les intercommunales IDETA et IEG, l'invest Wapinvest, la Chambre de commerce et d'industrie de Wallonie Picarde ainsi que l'Eurometropolitan e-Campus. Renseignements sur www.entreprendrewapi.be.