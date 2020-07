Coronavirus en Wallonie : la commission spéciale ne pourra pas se transformer en commission d’enquête

Au Parlement de Wallonie, la colère gronde, ce mercredi, sur les bancs de l’opposition. En cause : le refus catégorique de la majorité d’amender le texte prévoyant la mise en place d’une commission spéciale, destinée à analyser la gestion de la crise sanitaire, afin d’y intégrer la possibilité que celle-ci se transforme, le cas échéant, en commission d’enquête parlementaire.

"C’est un mauvais départ. En refusant les amendements de l’opposition, la majorité donne l’impression de vouloir tout cadenasser et de vouloir à tout prix protéger son gouvernement alors qu’on aurait pu travailler de manière sereine, sur la base d’un consensus", a ainsi regretté le député cdH Benoît Dispa.

"Dès le départ, nous savions que la majorité ne voulait pas de commission d’enquête. Mais nous demandions au minimum, comme c’est le cas au fédéral, que soit prévue la possibilité que la commission spéciale se mue, en cas de besoin, en commission d’enquête. Mais là aussi, et de manière incompréhensible, ça a bloqué", a poursuivi le parlementaire humaniste.

"Cette possibilité a pourtant été acceptée au fédéral par tous les groupes", a-t-il ajouté en s’interrogeant sur ces décisions "à géométrie variable".

Nous aurons un service vraiment minimum

"C’est très décevant : nous arrivons plus tard que tous les autres parlements et en plus, nous aurons un service vraiment minimum", a encore pointé Benoît Dispa.

Son de cloche identique du côté du PTB où l’on réclame depuis des semaines, en vain, une commission d’enquête parlementaire sur la situation des maisons de retraite en Wallonie. "Malgré le rapport accablant de MSF sur les homes. Malgré les couacs vécus dans les autres commissions spéciales coronavirus (rétention de documents, huis clos,…), la majorité refuse de créer une commission d’enquête au parlement wallon", a dénoncé le chef de groupe de l’extrême gauche au parlement régional, Germain Mugemangango. "C’est d’autant plus incompréhensible dans le chef d’Ecolo vu la proposition de commission d’enquête qu’ils ont introduite eux-mêmes à l’égard du gouvernement fédéral. On serait dans des calculs politiciens ? ", s’est-il par ailleurs interrogé sur Twitter.

"Faut-il autant de commissions d’enquête parlementaires qu’il y a d’instances dans ce pays", s’était de son côté défendu le député écolo Manu Disabato durant le débat en commission. "Faut-il refaire, encore et encore, les débats qui auront déjà lieu au fédéral ? Nous pensons au contraire qu’il est nécessaire de regarder les choses de manière plus globale afin de ne pas refaire le même match dans chaque parlement, et on sait qu’ils sont nombreux en Belgique", avait-il conclu.