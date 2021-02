Coronavirus en Wallonie : divers profils recherchés par l'AVIQ pour les centres de vaccination

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à destination du grand public, la Wallonie a réactivé sa plateforme solidaire. Celle-ci a pour but de mobiliser les forces vives qui souhaitent participer au processus de vaccination. Car les centres de vaccination vont avoir besoin de main-d’œuvre. Alors, l’AVIQ, l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité, va procéder aux recrutements en collaboration avec le Forem.



Lara Kotlar, la porte-parole de l’AVIQ, précise : "Il va falloir du personnel : des médecins, des infirmiers, des pharmaciens mais aussi du personnel d’accueil, du personnel administratif et, bien évidemment, du personnel de nettoyage. Alors il faut recruter massivement et, pour ce faire, l’AVIQ relance sa plateforme solidaire ou en tout cas réactive un peu plus sa plateforme solidaire pour faire appel aux volontaires. La plateforme, c’est solidaire.aviq.be. Le principe, c’est qu’on encode ses disponibilités pour des missions rémunérées ou pour du bénévolat. Ensuite, il y a des agents du Forem qui sont spécifiquement dédiés à la mission qui vont analyser les profils pour voir s’il y a vraiment adéquation entre les propositions et les compétences recherchées. Et ensuite ce seront vraiment les centres de vaccination qui contacteront les personnes pour qu’elles puissent entrer en fonction."



Sous réserve de la disponibilité des doses vaccinales, les centres de vaccination wallons ouvriront leurs portes fin mars au grand public.