Coronavirus : en France, les pharmaciens peuvent administrer les vaccins au sein de leur officine

Alors que la Wallonie est entrée dans une nouvelle phase de vaccination, la France a pris une autre option pour intensifier la couverture vaccinale de sa population. Chez nos voisins, les pharmaciens sont en effet autorisés à prescrire et injecter les vaccins contre la Covid-19 au sein même de leur officine.

C’est le cas à Maubeuge, dans la pharmacie de Patrick Haulet où une patiente habituée a poussé la porte pour recevoir sa première dose du vaccin "Ce lundi c’était la première vaccination, explique l’apothicaire, parce qu’on a le droit officiellement de vacciner depuis ce matin et on attend, pour cet après-midi, les suivantes qui vont s’enchaîner à un rythme d’une tous les ¼ d’heure, vingt minutes pour ne traiter finalement que dix personnes aujourd’hui parce qu’on a eu que dix doses par flacon".

Pour être vaccinée, Joëlle a ainsi pu prendre rendez-vous. Elle est à l’aise car ce n’est pas une démarche nouvelle pour elle : en France les pharmaciens administrent déjà depuis quatre ans les vaccins contre la grippe. "J’ai absolument l’habitude avec les équipes de monsieur Hauet", confie ainsi Joëlle, "tous mes vaccins se font ici, c’est plus simple et plus rassurant aussi".

"Nous disposons de locaux adaptés, nous avons une disponibilité, nous avons l’avantage de la proximité pour nos patients qui peuvent venir pratiquement à l’improviste", Patrick Hauet avance une série d’arguments en faveur de l’intervention des membres de sa profession dans la campagne de vaccination.

L’âge et le dossier médical des patients sont les critères sur lesquels se base le pharmacien pour établir les priorités. Dans l’officine de Patrick, seulement 40 personnes recevront leur injection cette semaine car il n’existe pas suffisamment de doses pour honorer l’ensemble des demandes.

Précisons que pour Joëlle, la deuxième injection se fera dans douze semaines.