Coronavirus en Flandre: tolérance zéro, drones... les gouverneurs serrent la vis pour les fêtes de fin d'année

Même si les chiffres sur l'évolution de la pandémie de coronavirus continuent à baisser en moyenne, la baisse se ralentit. En Flandre, le nombre moyen d'infections est même en hausse dans toutes les provinces, à l'exception du Limbourg, d'après les données de l'institut scientifique de santé Sciensano.

Face à cette situation, les autorités flamandes serrent la vis. Le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, annonce par exemple une tolérance zéro dans sa province pendant les vacances de Noël. "Si vous devez porter un masque dans une rue commerçante très fréquentée et que vous ne le faites pas, vous serez immédiatement condamné à une amende de 250 euros", explique-t-il à la VRT. "Le temps de l'avertissement est complètement terminé."

Le gouverneur ajoute que les contrôles seront renforcés et que les services de police déploieront leur capacité maximale pour faire respecter les règles sanitaires pendant les congés de fin d'année.

Anvers: pas de chants pour les enfants

Dans la province d'Anvers, la gouverneure Cathy Berx interdit les chants de Nouvel An et l'Épiphanie. Dans de nombreuses communes anversoises, la tradition veut que les enfants fassent du porte-à-porte le 31 décembre et le 6 janvier. En échange de leurs chants, ils reçoivent des bonbons.

Mais cette année, il en sera autrement: "Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait aucun rassemblement afin de diminuer le plus le possible le nombre de contaminations. Vous ne voulez pas souhaiter une bonne santé et en même temps courir le risque d'infecter quelqu'un", justifie la gouverneure à la VRT.

Drones dans le Limbourg

Dans le Limbourg, la zone de police Carma (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen et Zutendaal) déploiera des drones pendant la période des fêtes de fin d’année pour s’assurer du respect de l’interdiction des feux d’artifice et des mesures sanitaires.

Cette zone de police avait déjà fait usage de drones l’année passée pour détecter des feux d’artifice illégaux pendant la période des fêtes de fin d’année.