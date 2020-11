Coronavirus en Belgique : une plateforme d'entraide pour aider les exclus de la reprise à Wavre

Par le biais d’une plateforme d’entraide, les indépendants wavriens se solidarisent pour soutenir les exclus de la reprise, a expliqué ce samedi la responsable de l’association des commerçants de Wavre à l’agence Belga. Une plateforme d’entraide est mise en place.

L’annonce de la possibilité de réouverture des commerces jugés non indispensables, vendredi par le Comité de concertation, a été accueillie favorablement par les professionnels wavriens. Par la voix de leur représentante, ceux-ci disent néanmoins regretter l’interdiction de reprise dont souffrent encore certains secteurs commerçants tels que les coiffeurs ou esthéticiens.

"C’est absurde, les gens ne comprennent vraiment pas. Un coiffeur porte le masque, se positionne derrière son client et peut appliquer toutes les mesures sanitaires nécessaires", s’insurge Bernadette Pierre, patronne d’une mercerie et présidente de l’association des commerçants de Wavre.

Selon la responsable, l’entité wavrienne héberge plus d’une vingtaine de salons de coiffure. "Sur les réseaux sociaux, j’ai lancé une plateforme interne d’entraide, dont l’accès est réservé aux commerçants. Un coiffeur peut ainsi effectuer des livraisons pour un autre professionnel et lui facturer la course. Une esthéticienne peut composer des colis de fête contenant ses produits et les faire vendre dans un autre magasin", conclut Bernadette Pierre.