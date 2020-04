Coronavirus en Belgique: un SDF crache sur des passants, il risque un an de prison

Cracher sur quelqu’un, ce n’est pas permis. Mais ça conduit rarement devant un juge ! En période d’épidémie de coronavirus, évidemment, c’est très différent.

Le 30 mars dernier, Michaël, un SDF namurois de 55 ans, urinait à l'arrière d'une friterie quand il s'est fait interpeller par un passant. Sous l'emprise de l'alcool, Michaël lui a répondu par des injures, a craché dans sa direction ainsi que vers d'autres clients de la friterie.

Il a été arrêté par la police et emmené au commissariat. Une dois désaoulé, il a déclaré qu’il était "désolé", qu’il ne "se souvenait pas d’avoir craché sur les gens" et que son intention n’était pas de leur faire croire qu’il était lui-même porteur du virus.

On ne plaisante pas avec le confinement

Mais dans les différents parquets du pays, on ne plaisante pas avec les règles du confinement. Et sur les premiers procès verbaux, il était ni plus ni moins question de "tentative d'empoisonnement".

Deux semaines plus tard, devant le tribunal correctionnel de Namur, les esprits se sont calmés et le substitut du procureur du Roi a plutôt invoqué une infraction à l'article 328 bis du code pénal, qui punit la diffusion "de quelque manière que ce soit, des substances qui donnent l’impression d’être dangereuses et dont il savait ou devait savoir qu’elles pourraient inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés".

Cet article a été ajouté dans le code pénal après la vague de fausses lettres à l'anthrax dans les années 2000, suite aux attentats du 11 septembre 2001.

Pour les faits reprochés à Michaël, le substitut du procureur a tout de même réclamé une peine d'un an de prison. "Car, a t-il affirmé, on ne peut pas ignorer le contexte épidémique."

On ne sait pas où est le cracheur

Le prévenu n'a pas comparu à l'audience. "On ne sait pas où il est", a expliqué son avocat commis d'office, Maître Jean-Mélence Nkubanyi, qui a tout de même demandé un report d'audience pour pouvoir examiner plus en détails la nouvelle prévention avancée par le parquet, l'article 328 bis.

C'est déjà sur cette base juridique que le parquet du Luxembourg a inculpé, la semaine passée, un homme qui avait craché au visage d'un policier.

La présidente du tribunal correctionnel de Namur a accepté de reporter les plaidoiries au 30 avril prochain.