Coronavirus en Belgique : un médecin conteste une verbalisation pour déplacement inutile, il conduisait un patient vers une clinique

Un médecin urologue a déposé plainte au Comité P après avoir été verbalisé par la police de Dilbeek pour déplacement inutile, le 27 avril dernier. Il affirme qu’il avait pris en charge un patient souffrant de douleurs testiculaires pour le conduire de Dilbeek vers la clinique Sainte-Anne/Saint-Rémi à Anderlecht où il travaille. Le médecin a contesté l’infraction et a refusé de procéder à une transaction pénale, mais la police a estimé que les raisons du déplacement n’étaient pas claires.

Six attestations et une verbalisation

Le parquet de Hal-Vilvorde a déclaré à Belga que la personne verbalisée sera auditionnée sur ses justifications. Le parquet décidera ensuite s’il est opportun ou non de la renvoyer devant le tribunal de police.

"J’étais de garde le 27 avril dernier et j’ai été appelé par un patient à Dilbeek, vers 17h00. Il souffrait de douleurs testiculaires aiguës et j’ai décidé de l’emmener moi-même directement à l’hôpital où je travaille à Anderlecht pour des examens précis", a expliqué le médecin. "J’ai ensuite été contrôlé par la police à Dilbeek, avec mon patient à l’arrière de ma voiture, non loin du commissariat de police, rue de la Station."

"J’ai donné six attestations, l’une de l’Ordre des médecins et plusieurs de l’hôpital, dont une du service des urgences qui confirme que j’avais appelé pour faire admettre un patient. Malgré cela, la police a estimé que mes propos n’étaient pas suffisamment crédibles et que ce n’était pas une urgence", a exposé ce spécialiste en urologie.