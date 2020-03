Coronavirus en Belgique: un grossiste d'Anderlecht décide d'écouler deux tonnes de viande auprès des particuliers

L’épidémie de coronavirus touche la Belgique et des mesures ont été prises par les autorités. Les restaurants doivent fermer pour une période de trois semaines. Un manque à gagner pour les patrons mais aussi leurs fournisseurs, comme ce grossiste en viande basé à Anderlecht, près des célèbres abattoirs. Il se retrouve avec deux tonnes de viande sur les bras avec une date limite de consommation au 30 mars prochain, soit bien avant la fin de la période de confinement (3 avril). Sa seule solution pour éviter la destruction pure et simple : la vendre auprès des particuliers avec des réductions à la clé.

C’est une perte énorme. La nuit de jeudi à vendredi, nous n’avons eu que des annulations

La maison Allaert existe depuis plus de 40 ans et fournit 70 restaurants sur Bruxelles principalement et près de 20 boucheries. "La restauration représente minimum 80% de notre clientèle", explique Axelle Allaert, responsable qualité de la maison Allaert. "C’est une perte énorme. La nuit de jeudi à vendredi (NDLR : peu après l’annonce des mesures du Conseil national de sécurité), nous n’avons eu que des annulations de commandes. Les restaurants ont appris la nouvelle comme tout un chacun. C’est compréhensible : vendredi ils ont vidé leur frigo en vue de la fermeture la nuit suivante."

Chaque semaine, la maison Allaert gère des flux de viande de l’ordre de dix tonnes. "Ce qui est énorme. Vendredi matin, à 5h du matin, nous avons nous aussi contacter nos fournisseurs pour stopper autant que possible les livraisons. Nous importons majoritairement nos viandes d’Irlande, d’Angleterre, d’Italie, l’Argentine… Nous avons fait en amont ce que les restaurateurs ont fait de leur côté." Mais dans le hangar de la rue du Compas à Anderlecht, il reste un stock conséquent. "Ce stock il est là. Nous avons contacté le reste de notre clientèle c’est-à-dire les boucheries où nous avons essayé de vendre un maximum. Ensuite, nous avons évalué dans le stock les produits qui peuvent être mis en congélation, à savoir l’équivalent de deux tonnes et demie. Enfin, il nous reste un solde de deux tonnes de viande qui a une date limite de consommation jusqu’au 30 mars et que nous devons écouler. Nous explorons toutes les pistes."