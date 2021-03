Coronavirus en Belgique: que va-t-il advenir des festivals incontournables de cet été ?

La nouvelle est tombée ce mardi matin : le Rock Werchter Festival n’aura pas lieu cette année. Un coup dur pour le secteur de l’évènementiel, qui craint de devoir emboîter le pas. Alors à l'heure actuelle, quelle est la situation des autres festivals phares du pays? Voici, par province, une liste non exhaustive des informations que l'on connait déjà.

Festivals en province du Hainaut

Pour le festival de Dour, on se prépare et on envisage plusieurs scénarios. Soit on imagine maintenir le festival, en version plus petit. Soit on décide de le reporter en septembre. Chose que les organisateurs de Dour espèrent ne pas devoir mettre en place. Quoiqu'il en soit, tous attendent avec impatience les décisions qui seront prises par les autorités, le 26 mars prochain. Tant qu’il y a encore de l’espoir, on veut garder la possibilité de mettre le festival en place. Le Ronquières Festival quant à lui, est maintenu. Toutefois, sans aucune certitude. La décision définitive sera prise d’ici mai. En attendant, il faut garder espoir: "Pour le secteur, c’est une période catastrophique. Donc nous, ce que l’on se dit, c’est que tant qu’il y a encore de l’espoir, on veut garder la possibilité de mettre le festival en place. Nous avons un festival qui peut se préparer un peu moins à l’avance que Werchter, avec des artistes qui sont prêts à reporter un peu l’échéance de décision, et donc, ces paramètres-là font qu’on continue à y croire" explique Jean-François Guillin, organisateur du festival. Il précise par ailleurs qu’un éventuel report en septembre n’est pas d’actualité.

Festivals en province de Liège

Constat similaire du côté de Liège et des Francofolies de Spa. Toutefois, il est question d’imaginer un tout autre type de festival, adapté aux mesures sanitaires : "Nous, ce qui nous importe, c’est d’imaginer de pouvoir faire quelque chose, quoiqu’il arrive. On souhaite que les artistes soient exposés d’une manière ou d’une autre, et soutenir ce secteur. Pour l’instant, on attend d’avoir des informations sur ce qu’il sera possible de faire cet été. Notre souhait est évidemment de faire le festival "à plein", mais on va s’adapter si besoin, probablement avec un autre type de festival. On n’imagine pas de ne rien faire une deuxième année consécutive" explique Charles Gardier, organisateur du festival. Pour l’instant, pas d’annulation non plus du côté du Yes2dayland à Remouchamps, ni pour les Ardentes à Liège. "Nous attendons de voir si une décision officielle est prise par le gouvernement sur le sujet" précise Gaëtan Servais, organisateur du festival des Ardentes :

Festivals en province de Namur et en Brabant-wallon

À Namur, le festival des Solidarités se prépare avec prudence. "Nous avons déjà réservé l’esplanade de la Citadelle de Namur les 27, 28 et 29 août. Le plan A c’est d’accueillir 15.000 personnes par jour. Mais on ne se fait pas beaucoup d’illusions. Au train où vont les choses, ce serait déjà bien d’en accueillir 5000" explique Denis Gerardy, directeur et programmateur des Solidarités. Du côté d’Esperanzah, aucune prise de décision. Pour Jean-Yves Laffineur, il faut attendre la prochaine réunion du Gouvernement, le 26 mars prochains. ►►► À lire aussi: Le festival Rock Werchter annulé et reporté à 2022 à cause du coronavirus : "La pilule est terriblement amère" Enfin, pour les plus petits festivals namurois tels que le Bear Rock Festival à Andennes ou le Verdur Rock Festival à Namur, la situation est moins réjouissante. "Tous les festivals sont sur la même longueur d’onde. Ils doivent remplir leurs jauges de façon correcte. Ce qui n’est pas le cas. Donc je ne suis pas étonné que Werchter, au même titre que Bear Rock il y a quelques jours, ait pris la décision d’arrêter. De notre côté, nous allons attendre le 26 mars, mais on ne se fait pas d’illusion non plus" explique Michel Degueldre, directeur du festival Verdur Rock. En ce qui concerne L'Inc'Rock Festival à Incourt, en Brabant-wallon, la situation est claire : le festival est reporté au mois de septembre. Benoît Malevé, directeur de l’Inc’Rock, explique : "Les incertitudes étant très nombreuses, l’idée est de reporter la date pour faire une édition la plus proche possible de la normale, du 10 au 12 septembre. Nous avons pris certaines précautions."

Et à Bruxelles ?

À Bruxelles, la situation est globalement similaire. Pour les plus gros festivals de la Capitale tels que Couleur Café ou le Brussels Summer Festival, aucune décision n’a été prise. L’organisation du BSF attend les informations du 26 mars, et regrette que le Gouvernement n’ait pas pris de décision plus tôt.