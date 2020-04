Coronavirus en Belgique : PV dressés lors d'une commémoration d'un transport de déportés en Flandre

La police locale de Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen (Brabant flamand) a dressé un procès-verbal à l'encontre de Michel Baert, un échevin de Boortmeerbeek et à l'encontre de deux membres de la Fédération nationale des combattants de Belgique (FNC) pour avoir déposé des fleurs devant un monument érigé en l'honneur de résistants.

Ceux-ci avaient arrêté un train de déportés le 19 avril 1943 et permis la fuite de 241 Juifs.

"Nous avons dressé un PV car il s'agissait d'un évènement qui n'avait pas reçu d'autorisation. Dans le cadre des mesures contre le coronavirus, il s'agit d'une infraction liée à l'interdiction de rassemblement et d'un déplacement non-essentiel", explique-t-on à la police locale. Le constat sera transmis au parquet qui décidera d'un règlement à l'amiable ou d'une poursuite des faits.

"Tout ce que nous avons fait, c'est déposer des fleurs pour remplacer la grande commémoration annuelle qui a été annulée. Nous avons quitté les lieux après une minute. Nous pensons que nous devons honorer chaque année ces trois héros et mettre en garde pour que cela ne se reproduise plus. Cela fait 75 ans cette année que l'Holocauste a pris fin", explique l'échevin mis en cause.