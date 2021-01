Coronavirus en Belgique : le variant britannique bien présent dans une institution de Houthulst

La présence du variant britannique du coronavirus a été confirmée à l’institution Vleugels à Houthulst qui accueille des personnes déficientes, indique jeudi l’Agence flamande de la personne handicapée (VAPH). Il y a au total 28 contaminations au coronavirus jusqu’à présent, dont 23 par le variant britannique.

Deux groupes de personnes sont contaminés par le variant britannique. Le premier comprend 6 résidents et un membre du personnel et le second 9 résidents et 7 membres du personnel.

Les soupçons d’infection au variant britannique existant depuis dimanche dernier, l’institution a depuis pris toutes les mesures possibles pour éviter d’autres contaminations. Personnel et résidents sont ainsi systématiquement testés et de nouveaux tests ont lieu lorsque quelqu’un présente des symptômes.